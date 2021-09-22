2021/09/22 | 13:58 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 | 01:53 مساءً

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مجهولون يقتلون عنصرين من طالبان ومدني في أفغانستان

قتل عنصران من حركة طالبان الأفغانية، ومدني، اليوم الأربعاء، في هجوم استهدف نقطة تفتيش لقوات النظام الجديد في جلال آباد بشرق أفغانستان، بحسب ما أوردته، وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني وشهود في المكان.

وأوضحت هذه المصادر أن "مسلحين لم تعرَف هويتهم، هاجموا نقطة تفتيش في منطقة غاوشاك، وقتلوا عنصرين من طالبان وأحد المارة".

وأكد مسؤول من طالبان الهجوم، موضحا في الوقت ذاته أن الضحايا جميعهم من المدنيين.

وفي حادث منفصل قال سكان، إن "مقاتلَين من طالبان أصيبا بجروح فيما كانا يحاولان تفكيك عبوة ناسفة في جلال آباد".

ولم تعرَف أي تفاصيل أخرى حتى الآن.

وشهدت مدينة جلال آباد، عاصمة ولاية ننغرهار، في نهاية الأسبوع سلسلة هجمات تبناها الفرع المحلي من تنظيم داعش.

وأسفرت الانفجارات الثلاثة السبت وهي أول اعتداءات دامية في أفغانستان منذ رحيل آخر القوات الأمريكية في الـ30 من آب/أغسطس عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة زهاء عشرين آخرين، بحسب مسؤول طالبان.

وننغرهار هي أبرز بؤرة لتنظيم "داعش- ولاية خراسان"، منافس طالبان، والذي تبنى سلسلة هجمات دامية في السنوات الماضية، بينها الاعتداء الذي أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص في مطار كابول في الـ26 من آب/ أغسطس الماضي.

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