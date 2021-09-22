العنصرية والمناخ والانقسامات تتصدر أجندة جلسات الأمم المتحدة

2021/09/22 | 13:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المنتظر أن تحتل قضايا العنصرية وأزمة المناخ والانقسامات العالمية المتفاقمة مركز الصدارة في المناقشات في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعد يوم من إصدار الأمين العام للأمم المتحدة تحذيرا قاتما مفاده: نحن على حافة الهاوية.

وتسلط أجندة الأمم المتحدة، الأربعاء، ستسلط الضوء أولا على إحياء الذكرى العشرين لمؤتمر الأمم المتحدة العالمي “لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري والخوف من الأجانب والتعصب المتصل بذلك”، والذي عقد في مدينة ديربان بجنوب إفريقيا وهيمنت عليه خلافات حول الشرق الأوسط وإرث العبودية.

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