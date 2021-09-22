2021/09/22 | 14:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاربعاء، اجراء تقييم امني شامل لكل مخازن مفوضية الانتخابات في العاصمة بغداد وبقية المحافظات.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري لـ السومرية نيوز، أنه "تم اجراء تقييم امني شامل لكل مخازن مفوضية الانتخابات في العاصمة بغداد وبقية المحافظات من قبل اللجان المختصة".

واشار الى "توفير اجراءات السلامة العامة بمشاركة مديرية الدفاع المدني".واضاف نائب قائد العمليات المشتركة، أن "القسم الاكبر من المخازن جاهز وأمن من قبل قطعات وزراتي الدفاع والداخلية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشمري: اجرينا تقييما امنيا شاملا لكل مخازن مفوضية الانتخابات (فيديو)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشمري: اجرينا تقييما امنيا شاملا لكل مخازن مفوضية الانتخابات (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).