2021/09/22 | 14:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان البارزاني على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية لضمان حقوق الشعب الكردي في كركوك وقال إنه يتعين إيجاد حل للمحافظة ضمن إطار العراق.ووصف البارزاني الخلافات بين المركز والاقليم حول كركوك بالعميقة والجدية معربا … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني: يجب ضمان حقوق الشعب الكردي في كركوك ضمن إطار العراق) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني: يجب ضمان حقوق الشعب الكردي في كركوك ضمن إطار العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).