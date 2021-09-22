فيديوجرافيك.. لماذا تأتي دبي ضمن أبرز الوجهات المفضلة لأثرياء العالم ؟

2021/09/22 | 14:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي - مباشر: ذكرت مؤسسة "نيو ورلد ويلث" المتخصصة في الدراسات المتعلقة بالثروات، أن دبي واحدة من أبرز وجهات العطلات التي يقصدها الأشخاص أصحاب الثروات الفائقة من جميع أنحاء العالم.وتعد دبي من وجهات العطلات العالمية التي يقصدها الأثرياء بجانب لندن …

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