المفوضية تحدد موعد نهاية الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات تشرين

2021/09/22 | 14:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، السماح للمرشحين بالدعاية الانتخابية لغاية السادسة من صباح يوم السبت الموافق 9 تشرين الأول 2021.وذكرت المفوضية في بيان، أنّ “مجلس المفوضين قرر السماح للمرشحين المصادق على أسمائهم لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021 بالدعاية الانتخابية لغاية الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 9/10/2021، استنادًا إلى أحكام المادة (22) […]

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