تأكيدات رسمية: الملاعب العراقية موعودة برفع الحظر بالكامل

2021/09/22 | 14:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الأربعاء، عن حصول العراق على وعود لرفع الحظر بصورة كلية على ملاعبه.

وقال درجال إن “جميع المعطيات والوعود التي حصلنا عليها من أطراف دولية تؤكد لنا انتهاء الحظر على الملاعب العراقية تماماً لجميع المدن يضاف لها سعينا لاكمال جميع المنشآت أيضاً”.

واضاف، “اننا مقبلون على رفع كامل للحظر عن جميع ملاعب العراق وتنفيذ برامج شبابية تولي الأهمية التي يستحقوها كونهم يمثلون عماد المجتمع ومستقبله الواعد”.

واوضح درجال أن “الوزارة تسعى إلى تفعيل دور الشباب للمشاركة الفاعلة في المجتمع، وتنمية طاقاتهم، كونهم يمثلون النسبة الأكبر بتركيبة المجتمع العراقي بنسبة فاقت الـ 65 بالمئة”.

وبين، “كنا حريصين على تنمية طاقاتهم وتوحيد توجهاتهم في معالجة المشكلات التي تعترض طريقهم والتخطيط الأمثل لمستقبلهم”.

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