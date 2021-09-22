2021/09/22 | 14:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اطلع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، على سير تنفيذ عملية المحاكاة الثالثة والأخيرة للعملية الانتخابية، التي جرت في مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدًا أن الجهاز الحكومي أتم توفير جميع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يعلن اتمام توفير جميع متطلبات إنجاح الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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