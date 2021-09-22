الصيف انتهى.. العراق يستقبل الخريف محملا بتحولات طقسية

2021/09/22 | 14:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودع البلاد اليوم فصل الصيف فلكيا، ليسقبل التحولات الطقسية التي يعكسها فصل الخريف حيث تتساوى عدد ساعات الليل مع النهار.

وقال المتنبئ الجوي أحمد الخالدي في تدوينة تابعها NRT عربية، (22 أيلول 2021)، ان "خرائط الطقس تشير إلى دخول فصل الخريف فلكيا في نصف الكرة الشمالي من اليوم في تمام الساعة 10:20:30 مساء بتوقيت العاصمة وسيستمر لـ 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة".

واضاف الخالدي، أن "من أهم مميزات هذا الفصل الانتقالي تساوي عدد ساعات الليل والنهار في جميع مناطق الكرة الارضية، والتساوي يختلف بين يوم وآخر في المناطق وحسب خطوط الطول ودوائر العرض".

واوضح، انه "بعد هذا التاريخ يبدأ الليل بالزيادة والنهار بالنقصان إلى أن نصل إلى أطول ليلة في السنة في الانقلاب الشتوي القادم ويحدث العكس في النصف الجنوبي للكرة الأرضية".

وبين بالقول، "خلال اليوم يمكن تحديد الجهات الأربع بشكل مضبوط حيث تشرق الشمس من الشرق تماما وتغرب من الغرب تماما".

وأشار الراصد الجوي، إلى أن "الشمس تغرب في القطب الشمالي لأول مرة وسيستمر غيابها لمدة 6 أشهر إلى موعد الاعتدال الربيعي في السنة القادمة بينما يحدث العكس في القطب الجنوبي حيث ستشرق لأول مرة بعد أن كان في ظلام دامس لمدة 6 أشهر".

وبشأن درجات الحرارة، توقع الخالدي، انخفاضا تدريجيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية استعدادا لموسم الشتاء القادم بينما ترتفع في النصف الجنوبي للكرة الأرضية استعدادا لفصل الصيف هناك".

ولفت الى ان "الشمس تكون عمودية على خط الاستواء وبتقدم الأيام تتجه نحو مدار الجدي في الجنوب ظاهريا إلى أن تكون في أقصى اتجاه نحو الجنوب في الانقلاب الشتوي القادم".

N.A

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