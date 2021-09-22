البرهان: مؤمنون بالتحول الديمقراطي.. والقوات المسلحة السودانية هي التي أجهضت الانقلاب

2021/09/22 | 14:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، على أهمية وحدة جميع المكونات العسكرية والسياسية للخروج بالسودان من المرحلة الانتقالية لدولة مدينة تحقق تطلعات الشعب.

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