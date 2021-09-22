حرس الحدود البيلاروسي يعلن العثور على مهاجر عراقي “فاقد الوعي” على الحدود مع بولندا

2021/09/22 | 14:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال حرس الحدود البيلاروسي، إنه عثر على مهاجر عراقي فاقدا للوعي وعليه آثار اعتداء، تم تركه على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

وأكدت لجنة الحدود في بيلاروس، ان المواطن العراقي وجد فاقدا للوعي وعلى جسده آثار عنف وتم نقله لتلقي العناية الطبية مبينة ان ضباط إنفاذ القانون البولنديين يجلبون الأجانب المنهكين للغاية إلى الحدود ويرمونهم داخل أراضي بيلاروس.

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