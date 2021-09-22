مفوضية الانتخابات: التصويت يوم الاقتراع سيبدأ الساعة 7 صباحا وينتهي في 6 مساء

2021/09/22 | 14:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن التصويت يوم الاقتراع سيبدأ الساعة السابعة صباحا وسيتم اغلاق الصناديق في الساعة السادسة مساء الكترونيا ولا مجال للتمديد.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي ان نقل النتائج من المحطات والمراكز الانتخابية الى المركز الوطني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سيكون عبر جهاز الثريا، كما ان نقل صناديق الاقتراع ستكون من مسؤولية اللجنة الامنية العليا للانتخابات.

وأشارت الى ان نتائج التصويت الخاص للقوات الامنية والنازحين ونزلاء السجون ستعلن بعد اجراء التصويت العام بأربع وعشرين ساعة من التصويت العام.

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