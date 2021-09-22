عاجل | الكاظمي يشيد بعملية المحاكاة التي ظهرت بمستوى ناجح ومطمئن

2021/09/22 | 14:25 - المصدر: قناة التغيير

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الكاظمي: الجهاز الحكومي أتم توفير جميع متطلبات إنجاح الانتخاباتالكاظمي يشيد بعملية المحاكاة التي ظهرت بمستوى ناجح ومطمئنالكاظمي: الهدف من المحاكاة هو الخروج بانتخابات نزيهة

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