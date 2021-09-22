الكاظمي: الهدف من هذه المحاكاة هو الخروج بانتخابات نزيهة

2021/09/22 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، ان الهدف من هذه المحاكاة هو الخروج بانتخابات نزيهة، فيما اشار الى ان الجهاز الحكومي أتم توفير جميع متطلبات إنجاح الانتخابات.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقت (بغداد اليوم)، ان "الكاظمي، اطلع على سير تنفيذ عملية المحاكاة الثالثة والأخيرة للعملية الانتخابية، التي جرت في مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

واوضح، انه "جرى خلال عملية المحاكاة، تقديم عرض تفصيلي وشرح شامل أمام لجميع فقرات تنفيذ العملية الانتخابية التي ستجري في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل".

واضاف، أن "هذه المحاكاة، تعكس تطلع العراقيين إلى مستقبل أفضل، وأن تعبر نتائجها بشكل حقيقي عن إرادة الشعب"، مشيدا "بعملية المحاكاة التي ظهرت بمستوى ناجح ومطمئن".

وشدد، أن "هذا النجاح سيكون رسالة مهمة للمواطنين والسياسيين، مع حرصنا على تلافي أي نسبة خطأ مهما كانت صغيرة"، مبينا ان "الجهاز الحكومي أتم توفير جميع متطلبات إنجاح الانتخابات، سواء من الجانب الأمني أو تقديم الدعم اللوجستي، وغيرها من الأمور التي طلبتها مفوضية الانتخابات".

من جانبه قدم رئيس مفوضية الانتخابات، شكره لرئيس مجلس الوزراء، عمّا بذلته الأجهزة الحكومية من جهود مضنية وتسهيلات، لإنجاح الانتخابات وإجرائها في موعدها وتهيئة سبل نجاحها.

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