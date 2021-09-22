2021/09/22 | 14:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز بدأ عبدالقادر العبيدي، وزير الدفاع الأسبق، والمستشار العسكري، لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، حملة لتجميل صورته أمام الرأي العام العراقي، ففي الوقت الذي تحدثت فيه مصادر صحفية عن إجرائه عملية لتجميل وجه، بعد هروبه واختفائه المثير، يعود اليوم في مسعى لمحو التاريخ وقلب الحقائق، وفق مراقبين. في عام 2012، تحدثت مصادر مطلعة، …

ظهرت المقالة بعد “الهروب المثير” وملفات الفساد..



عبدالقادر العبيدي يسعى لتغيير ذاكرة العراقيين! أولاً على النور نيوز.

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