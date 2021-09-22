بعد تقارير عن قرب إقالته.. كومان يدافع عن نفسه ويتحدث عن وضع برشلونة

2021/09/22 | 14:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب المدرب الهولندي، رونالد كومان، الأربعاء، بالصبر على نادي برشلونة مشددا على أن الفريق يمر بمرحلة "إعادة بناء" ولافتا إلى أن الأمر لا يحصل للمرة الأولى مع النادي الكتالوني

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