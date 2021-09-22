مصدر سياسي: فصائل مسلحة أستولت على أكثر من 100 عقار للصابئة المندائيين في العراق

2021/09/22 | 14:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر سياسي، عن استيلاء مجاميع وفصائل مسلحة، على أكثر من 100 عقار، تعود لصابئة مندائيين، في عدد من المحافظات العراقية.وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن “فصائل مسلحة استولت على أكثر من 100 عقار لصابئة مندائيين، … Readmore

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