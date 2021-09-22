الكاظمي يعلن نجاح المحاكاة الثالثة لانتخابات تشرين

2021/09/22 | 14:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الأربعاء، نجاح تنفيذ عملية المحاكاة

الثالثة للعملية الانتخابية.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في

بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 أيلول 2021)،

ان "رئيس مجلس

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