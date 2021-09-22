مجلس الخدمة يعلن أسماء الخريجين الأوائل المشمولين بالوظائف

2021/09/22 | 14:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، الاربعاء، عن اسماء الخريجين الاوائل المشمولين بالتقديم على الاستمارة الالكترونية للتوظيف.

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وذكر المجلس في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 أيلول 2021)، انه "أعلن اسماء الخريجين الاوائل المشمولين بقانون (٦٧ لسنة ٢٠١٧) و المشمولين بالتقديم على الاستمارة الالكترونية للتوظيف".

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