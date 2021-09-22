بايدن يرفع تعهد أميركا للتبرع بلقاحات كورونا إلى أكثر من 1.1 مليار جرعة

2021/09/22 | 14:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن مضاعفة الولايات المتحدة مشترياتها من لقاحات شركة فايزر للتبرع بمليار جرعة لقاح إلى العالم، حيث يتبنى هدف تطعيم 70 بالمئة من سكان العالم خلال العام المقبل.

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