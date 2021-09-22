الكاظمي يبدي رأيه بشان 'نزاهة' الانتخابات بعد مشاهدته المحاكاة الأخيرة

2021/09/22 | 14:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، على سير تنفيذ عملية المحاكاة الثالثة والأخيرة للعملية الانتخابية، التي جرت في مقر مفوضية الانتخابات.

وجرى خلال عملية المحاكاة، (22 ايلول 2021)، "تقديم عرض تفصيلي وشرح شامل أمام سيادته لجميع فقرات تنفيذ العملية الانتخابية التي ستجري في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل".

وأكد أن "الهدف من هذه المحاكاة هو الخروج بانتخابات نزيهة، تعكس تطلع العراقيين إلى مستقبل أفضل، وأن تعبر نتائجها بشكل حقيقي عن إرادة الشعب العراقي".

وأشاد الكاظمي "بعملية المحاكاة التي ظهرت بمستوى ناجح ومطمئن"، مؤكدا أن "هذا النجاح سيكون رسالة مهمة للمواطنين والسياسيين، مع حرصنا على تلافي أي نسبة خطأ مهما كانت صغيرة".

وبين رئيس الوزراء أن "الجهاز الحكومي أتم توفير جميع متطلبات إنجاح الانتخابات، سواء من الجانب الأمني أو تقديم الدعم اللوجستي، وغيرها من الأمور التي طلبتها مفوضية الانتخابات".

من جانبه قدم رئيس مفوضية الانتخابات "شكره لرئيس مجلس الوزراء، عما بذلته الأجهزة الحكومية من جهود مضنية وتسهيلات؛ لإنجاح الانتخابات وإجرائها في موعدها وتهيئة سبل نجاحها".

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