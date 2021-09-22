تعليق من البنك المركزي وسط التحديات المالية والاقتصادية الراهنة في العراق

2021/09/22 | 14:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد البنك المركزي، الاربعاء، ان له ور مهم في تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي من خلال أدوات السياسة النقدية المختلفة خاصة بعد التحديات المالية والاقتصادية التي واجهها العراق.

وذكر المكتب الاعلامي للبنك في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (22 ايلول 2021)، ان "محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، شارك في معرض الخدمات المالية والمصرفية المنعقد في بغداد الى جانب وزير المالية وعدد من ممثلي القطاع المصرفي والمالي".

واضاف البيان، ان "هذا البنك ومن اجل تحفيز النشاط الاقتصادي وتقليل البطالة أطلق مبادرة بمبلغ تزيد عن 5 تريليون دينار الى جانب المبادرة السابقة التي اطلقت في العام 2015، فضلا عن قيام البنك المركزي بخصم حوالات الخزينة 2020 و2021 للتمويل اللازم لوزارة المالية على الرغم من زيادة الدين والاثر السلبي، ولكن الضرورة التاريخية تتطلب ذلك".

واكد، ان "البنك المركزي يعمل مع وزارة المالية على اصلاح المصارف الحكومية، وتعزيز الشمول المالي وتطوير البنى التحتية للخدمات التقنية والامن السيبراني".

وختم البيان، ان "البنك المركزي يدعم انشاء صندوق سيادي للأجيال القادمة تسهم فيها مؤسسات الدولة وعائدات النفط مبينا ان وجود هذا الصندوق يخفف من حجم المخاطر المحتملة في ظل تقلبات أسعار النفط ويسهم في بناء مستقبل امن للأجيال القادمة".

N.A

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