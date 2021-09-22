مع قرب فصل الشتاء.. الصحة تحذر من دخول العراق بموجة رابعة من فيروس كورونا

2021/09/22 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عبرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، عن خشيتها من دخول العراق بموجة رابعة من فيروس كورونا مع قرب حلوب فصل الشتاء.وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي الساند في الوزارة ربي فلاح، لـ(بغداد اليوم)، ان "العراق اجتاز الموجه الوبائية الثالثة من فيروس كورونا، لكن هذا لا يعني الخطر قد زال، خصوصاً مع عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية للمواطنين الذي سيعرض البلاد الى موجة وبائية أخرى".وبينت فلاح انه "هناك تخوف من دخول العراق بموجة رابعة من فيروس كورونا، خاصة مع قرب فصل الشتاء وزيادة الإصابات بالأمراض الانتقالية والتنفسية التي تحدث خلاله، كما ان العراق ليس مستثنى من دخول متحورات جديدة من كورونا".وأكدت ان "العراق لغاية الآن لم يسجل أي إصابة بالمتحور، لكن التغيرات والتحورات التي تطرأ على الفيروس بين فترة واخرى ومع عدم الالتزام ممكن ان يعرض البلاد بالدخول بموجة اخرى وربما تكون اخطر واشد من الموجات السابقة".

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