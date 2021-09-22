2021/09/22 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأربعاء، عن اسماء الخريجين الاوائل المشمولين بقانون (٦٧ لسنة ٢٠١٧) والمشمولين بالتقديم على الاستمارة الالكترونية للتوظيف.لمعرفة الاسماء اضغط على رابط مجلس الخدمة ادناه:https://fpsc.gov.iq/top/

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة يعلن اسماء الخريجين الاوائل المشمولين باستمارة التوظيف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الخدمة يعلن اسماء الخريجين الاوائل المشمولين باستمارة التوظيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).