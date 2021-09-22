2021/09/22 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد البنك المركزي، اليوم الاربعاء، دعمه انشاء صندوق سيادي للأجيال القادمة، فيما لفت الى أن صندوق الاجيال سيسهم بتخفيف حجم المخاطر المحتملة على الاقتصاد.

وذكر بيان للبنك المركزي تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، شارك في معرض الخدمات المالية والمصرفية المنعقد في بغداد الى جانب وزير المالية وعدد من ممثلي القطاع المصرفي والمالي".

وأكد مخيف في كلمته، ان "البنك المركزي له دور مهم في تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي من خلال أدوات السياسة النقدية المختلفة خاصة بعد التحديات المالية والاقتصادية التي واجهها العراق".

ولفت، الى ان "هذا البنك ومن اجل تحفيز النشاط الاقتصادي وتقليل البطالة أطلق مبادرة بمبلغ تزيد عن 5 تريليون دينار الى جانب المبادرة السابقة التي اطلقت في العام 2015، فضلا عن قيام البنك المركزي بخصم حوالات الخزينة 2020 و2021 للتمويل اللازم لوزارة المالية على الرغم من زيادة الدين والاثر السلبي، ولكن الضرورة التاريخية تتطلب ذلك".

واضاف ان "البنك يعمل مع وزارة المالية على اصلاح المصارف الحكومية، وتعزيز الشمول المالي وتطوير البنى التحتية للخدمات التقنية والامن السيبراني".

وختم المحافظ ان "البنك المركزي يدعم انشاء صندوق سيادي للأجيال القادمة تسهم فيها مؤسسات الدولة وعائدات النفط"، مبينا ان "وجود هذا الصندوق يخفف من حجم المخاطر المحتملة في ظل تقلبات أسعار النفط ويسهم في بناء مستقبل امن للأجيال القادمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البنك المركزي: صندوق الاجيال سيسهم بتخفيف حجم المخاطر المحتملة على الاقتصاد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البنك المركزي: صندوق الاجيال سيسهم بتخفيف حجم المخاطر المحتملة على الاقتصاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).