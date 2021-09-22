إلقاء القبض على ثنائي في شاحنة مليئة بدجاج KFC في نيوزيلندا..والسبب

2021/09/22 | 15:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن أُلقي القبض على شخصين أثناء محاولتهما دخول أكبر مدينة في نيوزيلندا، يوم الأحد، في انتهاك لقواعد الإغلاق الصارمة لفيروس كورونا، وجدت الشرطة صندوق سيارتهما "مليئًا بوجبات دجاج كنتاكي المقلي".

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