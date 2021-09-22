2021/09/22 | 15:01 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمواجهة مايوركا اليوم في الليغا

يستضيف فريق ريال مدريد، اليوم الأربعاء، منافسه ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الليغا.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد ريال مايوركا في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

ويأمل ريال مدريد وأنصاره في تحقيق الفوز بمباراة اليوم أمام ريال مايوركا من أجل استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني من أتلتيكو مدريد الذي يتفوق على الريال بنقطة واحدة فقط.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم ضد ريال مايوركا، حيث سيدفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق بجميع عناصره المهمة على أمل تحقيق الفوز.

وأشارت الصحيفة إلى أن كارلو أنشيلوتي سيلعب بالبرازيلي الشاب رودريجو في لقاء اليوم بدلاً من البلجيكي إيدين هازارد، بينما ستستمر ثنائية كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : ميجويل جويتريس، دافيد ألابا، ميليتاو، لوكاس فاسكيز

خط الوسط : كاسيميرو، إدواردو كامافينجا، أسينسيو

خط الهجوم : بنزيما، فينيسيوس، رودريجو

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