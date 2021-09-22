المفوضية تصدر قراراً بشأن فترة الدعاية الانتخابية

2021/09/22 | 15:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت مفوضية الانتخابات، اليوم

الاربعاء، قراراً بشأن فترة الدعاية

الانتخابية.

وقالت الناطق الاعلامي جمانة الغلاي

للمفوضية "مجلس المفوضين، قرر السماح

للمرشحين المصادق على أسمائهم

لانتخابات مجلس النواب

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