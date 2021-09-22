2021/09/22 | 15:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة عن تطبيق خطتها الخاصة بزيارة

الأربعين لهذا العام 1443هـ، لتقديم افضل

الخدمات للزائرين القاصدين مدينة

كربلاء المقدسة.

وقال معاون رئيس قسم مضيف الإمام

الحس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((8 ) منافذ لمضيف الإمام الحسين (ع) قرب المرقد الشريف وفي محاور المدينة الرئيسية..تعرف على كيفية تقديم الطعام للزوار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((8 ) منافذ لمضيف الإمام الحسين (ع) قرب المرقد الشريف وفي محاور المدينة الرئيسية..تعرف على كيفية تقديم الطعام للزوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).