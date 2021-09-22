2021/09/22 | 15:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدنان فرج الساعدي يوم أمس كنت حاضراً في ندوة سياسية .كان رئيس أحد الكيانات السياسية هو المتحدث تحدث حول الانتخابات المبكرة وضرورة اجراءها ، وعن ظروف تشكيل حكومة الكاظمي ورفع سعر الدولار وتأثيرات ذلك على المواطن العراقي .ثم فتح باب الاسئلة فكان هناك سؤال لاحد اساتذة العلوم السياسية في جامعة عراقية رصينة […]

ظهرت المقالة نعم النظام السياسي له ماله وعليه ما عليه..



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