2021/09/22 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

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منع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو من دخول المطاعم في نيويورك لعدم تلقيه اللقاح وينتهي به المطاف للاكل في الشارع

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