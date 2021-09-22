المفوضية: نهاية الدعاية الانتخابية للمرشحين قبل 24 ساعة من بدء الاقتراع

2021/09/22 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مجلس المفوضين السماح للمرشحين بالدعاية الانتخابية لغاية الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق التاسع من تشرين الأول أي قبل يوم من بدء الاقتراع.

وقالت المفوضية في بيان لها ان ذلك جاء استنادا الى أحكام المادة الثانية والعشرين من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لعام الفين وعشرين التي نصت على ان الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون تبدأ من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من بدء الاقتراع.

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