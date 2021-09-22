الولايات المتحدة ستضاعف جهود مكافحة وباء كورونا عالميا

2021/09/22 | 15:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستضاعف هباتها من اللقاح المضاد لكوفيد-19، وستعمل على حشد جهود المجموعة الدولية حول هدف طموح جدا وهو تلقيح 70 في المئة من سكان العالم في غضون سنة.

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