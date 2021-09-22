امرأة تناشد العراقيين لانقاذها وبناتها من تعنيف زوجها (فيديو)

2021/09/22 | 15:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لامراة عراقية تتحدث عن تعرضها للتعنيف هي وبناتها من زوجها في محافظة الكوت.

وبحسب مقطع فيديو حصل عليه NRT عربية، الاربعاء، (22 ايلول 2021)، فان "المرأة تطالب الجهات المتخصة بانقاذها من وحشية زوجها هي وبناتها واولادها، وما يتعرضون اليه من تعنيف".

N.A

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