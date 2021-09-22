2021/09/22 | 15:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، تحديث أكثر من 17 مليون بطاقة للناخبين، مبينة أنها وزعت نحو 70% من بطاقات الناخبين البايومترية.وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية مهند مصطفى، في حديث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تعلن توزيع 70‎%‎ من بطاقات الناخبين المركز الخبري الوطني.

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