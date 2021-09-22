إحصائية بعدد جرعات اللقاح ضد كورونا الممنوحة في العالم

2021/09/22 | 15:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

منحت أكثر من ستة مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا الى مصادر رسمية.

ويتقدم التلقيح في العالم بوتيرة منتظمة منذ ثلاثة أشهروتم بلوغ الستة مليار جرعة في 29 يوما وأربعة مليارات وخمسة مليارات في 30 و26 يوما على التوالي.

وتم الوصول إلى المليار الاول من الجرعات خلال 140 يومًا.

ومع إعطائها 2,18 مليار جرعة..



لا تزال الصين تسجل أربع جرعات من كل عشر تُعطى في جميع أنحاء العالم، تليها الهند مع 826,5 مليونا والولايات المتحدة مع 386,8 مليونا.

لكن مقارنة مع عدد السكان، تعتبر الإمارات العربية المتحدة الاولى لجهة التطعيم من بين البلدان التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة، فقد قامت بإعطاء 198 جرعة لكل 100 نسمة وباتت قريبة من تلقيح 81% من السكان بالكامل.

تليها في المجموعة الرائدة أوروغواي (175 جرعة لكل 100 نسمة) وكوبا (163) وقطر (162) والبرتغال (154).

وقامت غالبية هذه البلدان بتحصين قسم كبير من سكانها بشكل كامل.



وبعض البلدان مثل الإمارات وأوروغواي التي بدأت بإعطاء الجرعة الثالثة لإطالة فترة تحصين الأشخاص الملقحين بالكامل.

وفرنسا ليست بعيدة جدًا مع 139 جرعة لكل 100 نسمة وقد حصنت 70,8% من سكانها بالكامل.

في المقابل، باشرت معظم البلدان الفقيرة التطعيم بفضل آلية كوفاكس (منظمة الصحة العالمية وتحالف غافي) ولا يزال التطعيم ضد كوفيد غير متكافئ.

وأعطت البلدان "ذات الدخل المرتفع" (وفقا لمفهوم البنك الدولي) ما يعادل 124 جرعة لكل 100 نسمة، والبلدان "ذات الدخل المنخفض" فقط 4 جرعات.

ومع ذلك، فقد كثفت الأخيرة حملاتها في الأسابيع الماضية خصوصا بواسطة الجرعات التي قدمتها بعض الدول الغنية.

وهناك ثلاث دول لم تبدأ حملة التلقيح بعد هي بوروندي وإريتريا وكوريا الشمالية.

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