انتخابات كندا.. تشكيل حكومة جديدة وفوز صعب لترودو

2021/09/22 | 15:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيشكل الحزب الليبرالي الذي يتزعمه رئيس الوزراء جاستن ترودو الحكومة الكندية المقبلة بعد الانتخابات العامة المتنازع عليها بشدة ضد منافسه المحافظ إيرين أوتول.لكن ترودو فشل في تحقيق هدفه في الفوز بالمقاعد الـ 170 اللازمة لتشكيل حكومة أغلبية.

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