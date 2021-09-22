2021/09/22 | 15:33 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شريط الاخبار

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 | 03:21 مساءً | عدد القراءات : 11

ذي قار..



تسجيل 83 اصابة بكورونا

سجلت محافظة ذي قار جنوبي العراق، الاربعاء، 83 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال مصدر طبي، ان نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 83 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت الفحوصات المختبرية تحسن حالة 75 مصابا بالفيروس في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما كان عدد الفحوصات التي اجريت في المحافظة 619 فحصا لاشخاص مشتبه باصابتهم بالفيروس .

واضاف، ان صحة المحافظة سجلت حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة رغم انخفاض تسجيل وفيات بكورونا في المحافظة اليوم .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار.. تسجيل 83 اصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار.. تسجيل 83 اصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).