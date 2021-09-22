الحشود لاختيار الفتح..!

2021/09/22 | 15:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوسف الراشد لم يبقى على موعد الانتخابات التشريعية القادمة الا بضعة ايام وسيكون المواطن وجهه لوجهه مع القوائم الانتخابية وصور مرشحيها والعهود التي قطعوها على انفسهم لتنفيذ البرامج وتقديم افضل الخدمات للمواطنين .وهذه العهود تتكرر مع كل اربعة سنوات انتخابية ولم يلمس المواطن اي صدق من المرشحين وانما هي دعاية انتخابية تذهب مع ادراج […]

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