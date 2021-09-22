الطاقة الأمريكية تحذر من التلاعب بأسعار الغاز

2021/09/22 | 15:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حذرت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم، اليوم الأربعاء، من “التلاعب” بأسعار الغاز في أوروبا من خلال “التخزين أو الفشل في إنتاج إمدادات كافية” أثناء اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي لمناقشة النقص في […]

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