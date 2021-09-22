أميركا وفرنسا.. الواقع والإساءة

2021/09/22 | 15:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هي هفوة أميركياً، ولكنها إساءة كبيرة فرنسياً، تتطلب جهود تصحيح كبيرة، وتكشف مجدداً أن الولايات المتحدة بعيدة كل البعد عن مقام الإله المتحكم بكامل التفاصيل.

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