مفوضية الانتخابات تكشف نسبة المحدثين لبطاقاتهم في العراق

2021/09/22 | 15:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفوضية الانتخابات، الأربعاء، تحديث أكثر من 17 مليون بطاقة للناخبين، مبينة أنها وزعت نحو 70% من بطاقات الناخبين البايومترية.

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية مهند مصطفى في تصريح تابعه NRT عربية (22 أيلول 2021)، إن "عدد البطاقات الانتخابية المحدثة بلغت 17 مليونا و200 ألف بطاقة، إذ تم توزيع نحو ‎%‎70 اي ما يعادل 14 مليون بطاقة ناخب بايومترية بين المواطنين الذين حدثوا بياناتهم".

وأضاف أنه "تم اجراء محاكاة لمرتين للأجهزة التي سيتم استخدامها في الانتخابات المقبلة، وجرت اليوم الأربعاء محاكاة ثالثة"، مبينا أن "هذه المحاكاة اجراها موظفو الاقتراع الذين تم التعاقد معهم من موظفي الدولة، أضافة إلى خريجي الكليات والمعاهد وطلبة الجامعات".

وأشار إلى أن "أهمية المحاكاة هو من أجل التعرف على طريقة عمل اللأجهزة، وفي حال وجود بعض الاشكالات، يتم معالجتها".

يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أشرف اليوم الأربعاء، على انطلاق عملية المحاكاة الثالثة والأخيرة في مفوضية الانتخابات.

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