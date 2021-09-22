2021/09/22 | 16:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، دعمه إنشاءَ صندوقٍ سياديٍّ للأجيال المقبلة.وذكر بيان للبنك المركزي اليوم الأربعاء أن "محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، شارك في معرض الخدمات المالية والمصرفية المنعقد في بغداد، الى جانب وزير …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي العراقي يدعم إنشاء صندوق سيادي للأجيال القادمة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي العراقي يدعم إنشاء صندوق سيادي للأجيال القادمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).