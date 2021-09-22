2021/09/22 | 16:05 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 | 03:47 مساءً

| عدد القراءات : 16

محافظ ذي قار : الساعات القليلة المقبلة ستشهد حل هذه الازمة؟

محافظ ذي قار : الساعات القليلة المقبلة ستشهد حل هذه الازمة؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار : الساعات القليلة المقبلة ستشهد حل هذه الازمة؟) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار : الساعات القليلة المقبلة ستشهد حل هذه الازمة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).