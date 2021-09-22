الكاظمي عن الانتخابات المقبلة: سوف نخرج بنتيجة أساسها النزاهة والشفافية

2021/09/22 | 16:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرز ما تحدّث به رئيس مجلس الوزراء

مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء:

نعقد جلستنا لهذا اليوم، ونحن على بُعد

أيام من إجراء الانتخابات المقبلة،

وكلنا ثقة وتفاؤل بأن تكون هذه

الانتخابات، سابقة عراقي

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