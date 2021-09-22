الموقف الوبائي: العراق يسجل إصابات منخفضة بالجائحة خلال 24 ساعة

2021/09/22 | 16:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 أيلول 2021)ن إن "الكوادر الصحية سجلت 2906 إصابات جديدة في عموم المحافظات العراقية، فيما تماثل 4989 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 38 مصاباً خلال المدة المذكورة".

وأضافت، أن "المجموع التراكمي للذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في عموم البلاد، بلغ 4545873 شخصاً، وذلك منذ انطلاق حملات التطعيم ضد الفيروس في العراق".

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