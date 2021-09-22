ذي قار تعطل الدوام الرسمي 3 أيام

2021/09/22 | 16:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة لمدة 3 أيام؛ وذلك بذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وقال محافظ ذي قار أحمد الخفاجي في بيان، إنه “بناء على مناشدات المواطنين الكرام، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد لتكون عطلة زيارة الاربعين من يوم ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ من شهر أيلول الجاري”.

واستثنى القرار، بحسب البيان، “الاجهزة الامنية والمصارف الحكومية والدوائر الصحية واقسام الطوارئ واقسام الصيانة والتشغيل في الدوائر الحكومية الخدمية كافة”.

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