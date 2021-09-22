2021/09/22 | 16:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ” متابعة/ المركز الخبري الوطني تمكنت الأميركية إيديث مورواي تراينا، البالغة من العمر 100 عام، من دخول موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، بصفتها أقدم رافع أثقال في العالم.وقالت إيديث والتي نجحت في رفع 68 كيلوغراما، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسنة” عمرها 100 عام تدخل موسوعة “غينيس” في رفع الأثقال المركز الخبري الوطني.

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