2021/09/22 | 16:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، تراجعا كبيرا في الموقف الوبائي اليومي لاصابات كورونا في عموم محافظات العراق.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "سجلت 2906 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 4989 شخصا للشفاء".

وأضافت أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 38 حالة في عموم محافظات البلاد".

وبينت أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية بلغ عددهم 97667".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض كبير.. العراق يسجل تراجعاً ملحوظاً بإصابات كورونا والوفيات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض كبير.. العراق يسجل تراجعاً ملحوظاً بإصابات كورونا والوفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).