ضبط مخدرات وأسلحة غير مرخصة وآلات حادة في كربلاء

2021/09/22 | 16:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، ضبط مخدرات وأسلحة غير مرخصة في كربلا.

وذكر إعلان الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عناصر الحشد الشعبي تمكنوا من ضبط مخدرات وأسلحة غير مرخصة وآلات حادة في محافظة كربلاء".

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